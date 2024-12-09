Трамп допустил выход США из НАТО

Фото: 123RF/iunewind

Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что Штаты могут выйти из состава НАТО, если европейские страны – члены Альянса не будут поддерживать уровень взносов в организацию. Об этом он сообщил в интервью NBC News.

"Они (страны Европы. – Прим. ред.) должны платить по счетам. Если они будут платить по счетам, то безусловно (США останутся в НАТО. – Прим. ред.)", – заявил политик.

Трамп пожаловался на то, что Европа использует США в торговле, не закупая при этом американские автомобили, продукты питания и прочие товары. Также Соединенные Штаты предоставляют европейским государствам защиту, отметил он.

"Я смог добиться вливания сотен миллиардов долларов в НАТО только благодаря жесткой позиции. Я сказал странам: "Я не буду вас защищать, пока вы не заплатите", и они начали платить. И это составило более 600 миллиардов долларов. Это большая сумма. Иначе они бы даже не воевали. У них не было бы денег на борьбу", – заключил республиканец.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предупредил Трампа о серьезной угрозе в случае достижения неудачного для Запада соглашения по Украине. По его словам, возможная сделка по урегулированию конфликта на Украине только сблизит Россию, Китай, КНДР и Иран.

СМИ писали, что администрация действующего президента США Джо Байдена не станет поддерживать стремление Украины получить приглашение в НАТО. Это объясняется уверенностью ее представителей в том, что принятое решение будет отменено Трампом.