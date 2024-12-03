AFP: администрация США не поддержит вступление Украины в НАТО из-за Трампа

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Администрация действующего президента США Джо Байдена не станет поддерживать стремление Украины получить приглашение в НАТО. Это объясняется уверенностью ее представителей в том, что принятое решение будет отменено победителем президентских выборов Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Американские чиновники делятся этой информацией в частном порядке, уточнили журналисты.

Кроме того, неназванный европейский дипломат в беседе со СМИ указал, что решение о приглашении украинского государства в Альянс могло бы вызвать злость Трампа. Эти эмоции подтолкнули бы его к действиям в противоположном направлении.

Ранее СМИ сообщали, что Байден хотел публично пригласить Украину в Североатлантический альянс. Идея рассматривалась как один из шагов по укреплению Украины перед приходом Трампа в Белый дом. Однако позже администрация Соединенных Штатов отказалась от данного плана.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что допускает остановку горячей фазы конфликта, в случае если подконтрольные Украине территории будут взяты "под зонтик НАТО". По его словам, ранее страна не рассматривала этот вариант лишь потому, что никто не выступал с подобным предложением официально.