Рябков заявил, что Россия стремится не допустить прямого конфликта с НАТО

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Россия стремится не допустить прямого конфликта с НАТО. Таким мнением поделился замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Комсомольской правде".

По словам замминистра, действия Соединенных Штатов и других членов НАТО ведут к дальнейшей эскалации украинского конфликта и возможности "прямого военного столкновения России с НАТО".

"Стремимся вразумить и отрезвить те "горячие головы" в натовских столицах, которые вынашивают планы по наращиванию силового давления на Россию, чреватые скатыванием к лобовому вооруженному столкновению ядерных держав. Подобный подход ни в коей мере не умаляет нашей готовности и решимости защищать свои коренные интересы безопасности всеми доступными средствами", – подчеркнул Рябков.

При этом он отметил, что РФ действует "в расчете на то, что катастрофического развития событий удастся не допустить". По его словам, в Москве считают, что все противоречия возможно "уладить путем честных переговоров на основе баланса интересов".

"Мы к этому готовы. Другое дело, что противная сторона должна унять свои неуемные амбиции и смириться с тем, что Россия никуда не денется, ее интересы все равно придется учитывать", – заключил замглавы МИД РФ.

Ранее Рябков заявил, что западные страны пребывают в опасной иллюзии, что смогут одержать стратегическую победу над Россией. Замглавы МИД подчеркнул, что ядерная держава не может быть побеждена. Он напомнил, что у России достаточно инструментов, чтобы ответить на текущую спираль конфронтации военными средствами.