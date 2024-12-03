МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО

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Киев не станет соглашаться ни на какие гарантии безопасности, кроме членства в НАТО. Украина не видит для себя каких-либо альтернатив, заявили представители МИД страны.

"Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины <...> является лишь полноправное членство Украины в НАТО", – цитирует RT сообщение ведомства.

Украинские дипломаты также указали, что государство не будет соглашаться ни на какие "суррогаты или заменители" вступления в Альянс.

При этом Россия расценивает потенциальное членство Украины в НАТО как угрозу. Именно это является одной из первопричин начала СВО, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также обратил внимание, что безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой.