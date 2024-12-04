FT: генсек НАТО заявил Трампу о страшной угрозе США из-за сделки по Украине

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Генсек НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа о серьезной угрозе в случае достижения неудачного для Запада соглашения по Украине, передает Financial Times.

Рютте считает, что возможная сделка по урегулированию конфликта на Украине только сблизит Россию, Китай, КНДР и Иран. Это, в свою очередь, будет представлять серьезную опасность для США.

Глава НАТО добавил, что лидеры стран Альянса должны отправить еще больше вооружения на Украину, чтобы та имела более сильную позицию на предстоящих переговорах.

Рютте встретился с Трампом и членами его команды во Флориде в ноябре. Они обсудили широкий спектр глобальных проблем в сфере безопасности, с которыми сталкивается НАТО.

Несколько дней назад администрация Трампа опубликовала свой план по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он исключает на 10 лет принятие Украины в НАТО, а также затрагивает вопрос снятия санкций против России.