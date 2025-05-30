Маск заявил, что после ухода из DOGE останется "другом и советником" Трампа

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Предприниматель Илон Маск после отставки с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом и советником американского лидера Дональда Трампа. Об этом бизнесмен заявил на прощальной пресс-конференции в Белом доме.

"Я рассчитываю остаться другом и советником и, конечно, если президент захочет, чтобы я что-то сделал, я к его услугам", – цитирует РИА Новости Маска.

Сам Трамп при этом выразил надежду, что Маск продолжит давать ему советы.

29 мая предприниматель подтвердил, что покинет пост главы DOGE. При этом он отметил, что миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится "образом жизни всего правительства".

СМИ писали, что соглашение об отставке было достигнуто в Белом доме после критических комментариев Маска в отношении идеи об оптимизации расходов федерального бюджета.

Как утверждали журналисты, бизнесмен решил уйти из политики по соображениям безопасности, из-за трудностей в достижении результатов, а также в связи с негативной реакцией на его работу. По словам источников, Маск разочаровался в политике и планирует уделять больше внимания руководству Tesla и SpaceX.