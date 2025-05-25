WP: Маск решил уйти из политики по соображениям безопасности

Фото: depositphotos/ChinaImages

Бизнесмен и куратор департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск решил уйти из политики по соображениям безопасности, из-за трудностей в достижении результатов, а также в связи с негативной реакцией на его деятельность. Об этом пишет издание The Washington Post.

По информации журналистов, предприниматель серьезно обеспокоен личной безопасностью и безопасностью своих близких. Он не ожидал настолько сильной негативной реакции против себя и своих компаний.

Источники, близкие к Маску, отмечают, что тот разочаровался в политике и теперь собирается уделять больше внимания руководству Tesla и SpaceX.

Ранее СМИ сообщали о том, что совет директоров компании Tesla начал поиски нового генерального директора, который заменит на этой должности Илона Маска. Такое решение было вызвано падением акций Tesla и недовольством целого ряда крупных инвесторов тем, что Маск уделяет мало внимания делам компании.

Между тем американские издания обратили внимание, что Илона Маска стали реже упоминать в социальной сети президента США Дональда Трампа Truth Social. До этого глава Белого дома упоминал бизнесмена в своих постах каждые несколько дней.