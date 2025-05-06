Маск заявил, что цивилизация на Марсе станет гарантом выживания человечества

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Создание автономных поселений на Марсе защитит человечество от возможных катастроф на Земле и обеспечит его выживание в будущем. Об этом рассказал американский предприниматель Илон Маск.

"Рано или поздно вся жизнь на Земле будет уничтожена Солнцем, которое постепенно расширяется", – заявил Маск в интервью телеканалу Fox News.

Предприниматель считает, что люди обязаны создать "мультипланетную" цивилизацию, так как наша планета в конечном итоге станет непригодной для жизни. Главной задачей является создание города на Марсе, который смог бы выйти на полное самообеспечение. Это, по его словам, помогло бы избежать разрушения поселения в случае катастроф на Земле.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал, что США установят свой флаг на Марсе, а сами Штаты станут лидерами в освоении космоса.

Некоторые зарубежные СМИ полагали, что Трамп может возобновить с РФ активное сотрудничество в космической отрасли. Утверждалось, что американский президент может предложить Владимиру Путину принять участие в программе "Артемида". Основными целями этого проекта являются полет на Марс и возвращение людей на Луну.

