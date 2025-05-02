Трамп предложил отменить миссию НАСА по возврату проб с Марса

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Администрация американского лидера Дональда Трампа решила прекратить разработку миссии НАСА по доставке марсианского грунта на Землю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованный Белым домом документ.

В пояснительной записке к бюджету на 2026 год говорится, что проект Mars Sample Return был признан слишком дорогостоящим и устаревшим. Более того, по мнению администрации, эта миссия выходит за рамки финансовых возможностей, и ее цели можно достичь с помощью будущих пилотируемых миссий на Марс.

Изначально планировалось, что Mars Sample Return станет первой попыткой доставить образцы марсианского грунта на Землю. Однако ее реализация откладывается как минимум до 2030-х годов, а стоимость значительно выросла по сравнению с первоначальными оценками.

Ранее Трамп пообещал, что США в будущем установят свой флаг на Марсе, а также за пределами этой планеты. По его прогнозу, Соединенные Штаты в дальнейшем станут лидерами в освоении космоса.

Вместе с тем в СМИ писали, что Трамп может предложить России возобновить активное сотрудничество в космической программе "Артемида". Основными целями проекта названы полет на Марс и возвращение людей на Луну.

Кроме того, Россия могла бы получить доступ к американским технологиям и поставщикам значимого оборудования.

