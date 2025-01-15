Hill: США предложат России космическую программу в обмен на мир на Украине

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Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России возобновить активное сотрудничество в космической отрасли для скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Hill.

По мнению журналистов, Трамп может попытаться сделать Владимиру Путину предложение, "от которого тот не сможет отказаться". Речь идет об участии российской стороны в программе "Артемида" в обмен на заключение мира с Киевом.

Основными целями этого проекта названы полет на Марс и возвращение людей на Луну. Кроме того, в случае участия в нем Москва могла бы получить доступ к американским технологиям и поставщикам значимого оборудования, например SpaceX.

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп отказался от обещания, связанного с желанием урегулировать конфликт на Украине в течение 24 часов. При этом, по данным европейских источников журналистов, администрация Трампа не намерена прекращать оказывать помощь Киеву в кратчайшие сроки.