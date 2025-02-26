News Frol: ученые нашли аномалии, говорящие о существовании параллельных миров

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Первые возможные доказательства существования параллельных миров были обнаружены благодаря физикам из США и Швейцарии, передает телеканал "360" со ссылкой на News Front.

В ходе экспериментов с ускорителем частиц ученые столкнулись с квантовыми отклонениями, которые невозможно объяснить с точки зрения классической науки. Это открытие может указывать на существование невидимой "теневой" вселенной, которая взаимодействует с нашей реальностью на субатомном уровне.

В случае подтверждения этой теории она станет отправной точкой для создания технологий, позволяющих перемещаться между различными мирами, сказано в материале.

Накануне другая команда ученых выдвинула новую гипотезу возникновения красного цвета Марса. Исследователи выяснили, что красная окраска планеты вызвана оксидом железа ферригидритом, для образования которого нужна холодная вода.

Предыдущие исследования объясняли расцветку безводным гематитом, однако в новой версии слабокристаллический ферригидрит оказался доминирующим состоянием. Это может означать, что ферригидрит образовался во время холодного и влажного периода на раннем Марсе в окислительных условиях, после которого на планете произошел переход к современной гиперзасушливой среде.