Nature: красный цвет Марсу дает минерал, образованный с помощью воды

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Команда ученых выяснила, что красная окраска Марса вызвана оксидом железа ферригидритом, для образования которого нужна холодная вода. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Nature.

"Предыдущие исследования приписывали красный цвет Марса безводному гематиту. Здесь мы показываем, что слабокристаллический ферригидрит является доминирующим состоянием", – рассказали исследователи.

По их словам, устойчивость, продемонстрированная при анализе собранным минералом, может означать, что ферригидрит образовался во время холодного и влажного периода на раннем Марсе в окислительных условиях, после которого на планете произошел переход к современной гиперзасушливой среде.

Отмечается, что данное открытие проливает свет на раннюю историю Марса и периодов, когда на нем еще могла быть вода.

Ранее ученым из Чикагского университета удалось установить, что Луна затвердела 4,43 миллиарда лет назад – примерно в то же время, когда Земля оказалась пригодной для жизни. К данному выводу исследователи пришли после измерений лунных пород, доставленных миссиями Apollo.

Изучение полученных образцов позволило определить момент образования слоя лунных пород, который называют KREEP по первым буквам элементов (калий, редкоземельные металлы и фосфор).