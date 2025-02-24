UT: Луна сформировалась 4,43 миллиарда лет назад

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Ученым из Чикагского университета удалось установить, что Луна затвердела 4,43 миллиарда лет назад – примерно в то же время, когда Земля оказалась пригодной для жизни. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Universe Today (UT).

Исследователи напомнили, что Луна образовалась после столкновения молодой планеты с гипотетическим космическим телом Тейя, размер которого был близок к размеру Марса. В результате спутник Земли, изначально представлявший собой расплавленный шар, начал постепенно охлаждаться и кристаллизоваться. Породивший Луну удар, вероятно, оказался последним глобальным катаклизмом, после чего Земля начала превращаться в пригодную для жизни планету.

Отмечается, что к данному выводу исследователи пришли после измерений лунных пород, доставленных миссиями Apollo. Изучение полученных образцов позволило ученым определить момент образования слоя лунных пород, который называют KREEP по первым буквам элементов (калий, редкоземельные металлы и фосфор).

Будущие миссии Chang'e и Artemis, которые должны исследовать Южный полюс Луны, возможно, смогут подтвердить полученные выводы, говорится в публикации.

Ранее ученые нашли несколько лунных пещер, которые в будущем могли бы стать базой для проживания человека. Одна из них, расположенная в Море Спокойствия, предлагает колонистам укрытие от суровых условий лунной поверхности. Впадина ведет к пещере размерами 45 на порядка 77 метров.

