Модуль "Синий призрак" отправился к Луне на ракете-носителе Falcon 9

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Американская ракета-носитель Falcon 9 с лунным модулем "Синий призрак" (Blue Ghost) стартовала с космического центра имени Кеннеди во Флориде, сообщается на сайте NASA.

Модуль, созданный компанией Firefly Aerospace, должен будет доставить на Луну научно-техническое оборудование в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Прилунение запланировано на 2 марта.

CLPS в основном необходима для разведки лунных ресурсов в рамках поддержки программы "Артемида" (Artemis). Главными целями проекта являются полеты на Луну и Марс.

Ранее СМИ предположили, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить Владимиру Путину принять участие в "Артемиде" в обмен на мир с Украиной. Предполагалось, что Россия могла бы получить доступ к американским технологиям и поставщикам космического оборудования.

