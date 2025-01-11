Перекрестные полеты на МКС продлены до 2026 года включительно

Фото: ТАСС/Роскосмос медиа/Иван Тимошенко

В 2025 – 2026 годах пройдут три перекрестных полета к Международной космической станции между "Роскосмосом" и NASA. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Максим Харламов.

"Оно уже подписано, распространяется на следующие три полета. В 2025 – 2026 годах эта программа будет реализовываться", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия была и продолжает занимать лидирующую позицию по ряду направлений в освоении космоса. Президент отметил, что сейчас РФ – лидер в области двигателестроения для космического применения, в том числе в разработке ядерных двигателей для космических кораблей, исследующих дальний космос.