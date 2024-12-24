Индия отправит своего космонавта на Луну в 2040 году

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Индия планирует отправить своего космонавта на Луну в 2040 году, рассказал глава ISRO Шридхара Соманатх.

По его словам, организацией была разработана отдельная космическая программа с планами на следующие 25 лет.

"Когда мы будем отмечать 100-летие нашей независимости, на Луне будет развеваться индийский флаг. Наш человек отправится туда, установит его и благополучно вернется", – передает NDTV слова главы ISRO.

В программу также включили задачу по созданию космической станции через 10 лет. При этом уже в 2028 году страна собирается осуществить запуск модуля этой станции для дальнейшего развертывания.

Между тем в 2025 году ISRO отправит на орбиту первый национальный космический корабль с экипажем на борту.

Ранее индийская организация космических исследований успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C58, которая вывела на орбиту спутник XPoSat. Задачей спутника стало исследование черных дыр. Этот первый специализированный научный аппарат для проведения исследований в области космических измерений рентгеновского излучения небесных источников.

