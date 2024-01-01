Индия запустила в космос спутник для исследования черных дыр

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Индийская организация космических исследований успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C58, которая вывела на орбиту спутник XPoSat. Об этом сообщает ТАСС.

Задачей спутника XPoSat станет исследование черных дыр. Этот аппарат является первым специализированным научным аппаратом для проведения исследований в области космических измерений рентгеновского излучения небесных источников.

Благодаря успешному запуску спутника, Индия стала второй страной в мире после США, имеющей станцию для изучения черных дыр.

Ранее сообщалось, что 23 августа посадочный модуль лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхности естественного спутника Земли. Таким образом, Индия стала первой страной, у которой получилось успешно посадить аппарат на южном полюсе Луны.

"Роскосмос" поздравил индийских коллег с успешной научной операцией. Позже страну поздравил и Владимир Путин. Российский президент отправил соответствующее обращение к лидеру Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

В Индии заявили об отправке нового аппарата к Солнцу