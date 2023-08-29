29 августа, 20:53Наука
На южном полюсе Луны обнаружили серу и различные металлы
Фото: AP/TASS
Индийский луноход собрал первые пробы состава поверхности Луны в районе южного полюса. Аппарат обнаружил там серу и металлы – алюминий и железо, сообщается на сайте Индийской организации космических исследований.
"Прибор для лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии на борту марсохода "Чандраян-3" произвел первые в истории измерения элементного состава лунной поверхности вблизи южного полюса", – поделилось агентство.
Пробы подтвердили присутствие серы, что было невозможно определить с помощью приборов на борту орбитальных аппаратов. Анализы выявили присутствие алюминия, серы, кальция, железа, хрома и титана на поверхности Луны. Кроме того, дальнейшие измерения показали наличие марганца, кремния и кислорода.
В настоящее время индийские ученые осуществляют тщательное исследование на предмет наличия водорода.
Лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия представляет собой метод, который изучает состав материалов с помощью воздействия на них интенсивными лазерными импульсами. Последние фокусируются на поверхности материала, такого как камень или почва, а после создает плазму.
23 августа посадочный модуль лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхности естественного спутника Земли. Таким образом, Индия стала первой страной, у которой получилось успешно посадить аппарат на южном полюсе Луны.
"Роскосмос" поздравил индийских коллег с успешной научной операцией. Позже страну поздравил и Владимир Путин. Российский президент отправил соответствующее обращение к лидеру Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.
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