На южном полюсе Луны обнаружили серу и различные металлы

Фото: AP/TASS

Индийский луноход собрал первые пробы состава поверхности Луны в районе южного полюса. Аппарат обнаружил там серу и металлы – алюминий и железо, сообщается на сайте Индийской организации космических исследований.

"Прибор для лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии на борту марсохода "Чандраян-3" произвел первые в истории измерения элементного состава лунной поверхности вблизи южного полюса", – поделилось агентство.

Пробы подтвердили присутствие серы, что было невозможно определить с помощью приборов на борту орбитальных аппаратов. Анализы выявили присутствие алюминия, серы, кальция, железа, хрома и титана на поверхности Луны. Кроме того, дальнейшие измерения показали наличие марганца, кремния и кислорода.

В настоящее время индийские ученые осуществляют тщательное исследование на предмет наличия водорода.

Лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия представляет собой метод, который изучает состав материалов с помощью воздействия на них интенсивными лазерными импульсами. Последние фокусируются на поверхности материала, такого как камень или почва, а после создает плазму.

23 августа посадочный модуль лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхности естественного спутника Земли. Таким образом, Индия стала первой страной, у которой получилось успешно посадить аппарат на южном полюсе Луны.

"Роскосмос" поздравил индийских коллег с успешной научной операцией. Позже страну поздравил и Владимир Путин. Российский президент отправил соответствующее обращение к лидеру Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

"Прагьян" передал первые данные о неожиданно горячей поверхности Луны