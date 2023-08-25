В "Роскосмосе" заявили, что задачи "Луны-25" выполнят следующие аппараты

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" намерен скорректировать лунную программу для выполнения задач разбившейся станции "Луна-25". Об этом рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов в эфире "России-24".

"Если у нас нештатное завершение первой миссии, надо так сейчас провести коррекцию всей программы, чтобы тот неполученный функционал на этой миссии был реализован в процессе всей лунной программы запланированной", – объяснил он.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Спустя примерно пять с половиной дней космический аппарат вышел на орбиту спутника Земли, однако уже 20 августа связь с ним прервалась.

Позже стало известно, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, что послужило причиной крушения аппарата.

В СМИ появилась информация, что потеря "Луны-25" может спровоцировать перестановки в "Роскосмосе".



Ученые определили место и время падения станции "Луна-25"