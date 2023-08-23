Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой аппарата "Чандраян-3" на Луну

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил Индию с успешной посадкой аппарата "Чандраян-3" на Луну. Соответствующее обращение российского лидера к президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди появилось на сайте Кремля.

"Примите сердечные поздравления по случаю успешной посадки индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе ее Южного полюса", – сообщается в публикации.

Президент РФ обратил внимание, что это событие стало большим шагом в освоении космоса. Кроме того, как отметил Путин, оно продемонстрировало, что Индия достигла впечатляющего научного прогресса.

Российский лидер передал руководству страны и работникам индийской космической отрасли поздравления и пожелал им достигнуть новых высот.

В среду, 23 августа, посадочный модуль лунной станции "Чандраян-3" вышел в заданную точку лунной орбиты и начал спуск к поверхности Луны. Позже он успешно на ней приземлился.

Индия стала первой страной, которая успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны. Специалисты ожидают, что полезная нагрузка лунохода миссии "Чандраян-3" позволит получить прорывные знания об элементном составе поверхности спутника Земли.

С успешной космической миссией коллег из Индии поздравил и "Роскосмос". Госкорпорация отметила, что исследования Луны важны для всего человечества.



Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны