Индия отправит в космос корабль с экипажем в 2025 году

Фото: Indian Space Research Organisation via AP

Индийская организация космических исследований (ISRO) отправит на орбиту первый национальный космический корабль с экипажем на борту. Планируется, что запуск корабля произойдет к концу 2025 года. Об этом сообщил глава индийской организации Шридхара Паникер Сомнатх, его слова передает ТАСС.

Сомнатх сообщил, что первая в стране программа пилотируемых полетов в космос "Гаганьян" начнется к концу 2025 года. Более того, ожидается, что в 2035 году у Индии может появиться своя космическая орбитальная станция.

Он также отметил, что ISRO уже работает над автоматической станцией "Чандраян-4" для получения образцов с Луны".

Ранее стало известно, что индийская организация космических исследований успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C58, которая вывела на орбиту спутник XPoSat. Задачей спутника станет исследование черных дыр. Этот первый специализированный научный аппарат для проведения исследований в области космических измерений рентгеновского излучения небесных источников.