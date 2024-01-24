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Наука

Приземлился – и уснул. Почему японский лунный модуль пришлось отключить

Модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), отправленный на Луну японским космическим агентством JAXA, совершил точную посадку. Но технические проблемы не позволили ему функционировать дальше в штатном режиме. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: global.jaxa.jp

Если каких-то 30 лет назад нам казалось, что колонизация Луны состоится только через пару веков, то сегодня мы уверены: уже через 30 лет будем летать в лунные отели на выходные. Оба утверждения, разумеется, абсолютно неверны, но спорить с очевидным бессмысленно: интерес к естественному спутнику в последнее время достиг невероятного уровня.

Япония стала уже пятой державой, успешно опустившей на реголит исследовательский аппарат – после СССР, США, Китая и Индии. Причем получилось это у нее лучше всех.

Специально для этой миссии японцы разработали новую высокоточную систему посадки, которая использует кратеры в качестве навигационных ориентиров. Забавно, что для этого применяется технология распознавания лиц, а кроме того – нейронные сети и машинное обучение.

Обычно для "прилунения" инженеры рассчитывают огромные посадочные области площадью в несколько десятков квадратных километров. Скажем, для миссии "Аполлон-11" зона предполагаемой посадки имела диаметр в 20 километров. Аппарат SLIM улучшил этот показатель во много раз: область его контакта с грунтом была рассчитана с точностью до 100 метров. Неудивительно, что СМИ прозвали этот зонд "лунным снайпером". 19 января, после четырехмесячного полета, SLIM коснулся реголита в точно рассчитанном месте.

Аппарат нес на борту два небольших лунохода. Первый, весом около 5 килограммов, передвигается по поверхности прыжками и фотографирует местность. Второй – совсем крохотный вездеход-трансформер – весом всего 250 граммов. Этот аппарат перемещается по местному грунту, перекатываясь всем корпусом. За секунду до посадки модуль SLIM сбросил оба аппарата на поверхность, и сейчас они функционируют в штатном режиме. Чего, к сожалению, нельзя сказать о самом "лунном снайпере".

Фото: global.jaxa.jp

Само агентство JAXA назвало посадку "минимальным успехом": при первом контакте с поверхностью зонд отскочил, а когда вновь обрел устойчивость, его солнечные панели не включились. В результате SLIM начал работать от аккумулятора, которого ему хватило только на три часа. Когда индикатор показал 12% оставшегося заряда, центр управления принял решение вырубить зонд, отправив его в режим сна. Перед отключением питания специалисты успели собрать и передать на Землю технические данные и несколько фотографий.

Пока о провале миссии говорить нельзя. JAXA рассчитывает, что модуль в будущем восстановит работоспособность. Дело в том, что, согласно данным телеметрии, при посадке его солнечные панели оказались развернутыми в сторону, противоположную Солнцу. Есть надежда, что через некоторое время, когда светило окажется с западной стороны, они смогут собрать необходимое количество энергии.

Правда, следует учесть, что Луна совершает полный оборот вокруг своей оси примерно за 27 земных суток. Для того чтобы Солнце перешло с востока на запад, нужно будет подождать примерно один лунный день, а он длится около двух недель.

Остается только надеяться, что оставшихся 12% заряда аккумулятора хватит "лунному снайперу" на поддержание электроники в режиме ожидания в течение всего этого времени. Будем надеяться, что все пройдет хорошо.

Хотя…

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