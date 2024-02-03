Китай запустил аппарат с искусственным интеллектом в составе группы спутников

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Китай запустил первый в мире коммерческий спутник, оснащенный искусственным интеллектом. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Сообщается, что аппарат был запущен с помощью ракеты-носителя Smart Dragon 3 в 11:06 по пекинскому времени в составе группы из девяти спутников. Отмечается, что разработанный компанией Guoxing Aerospace Technology в городе Чэнду коммерческий спутник с искусственным интеллектом, названный Rongpiao, представляет собой спутник интегрированной сети зондирования.

Аппарат предназначен для отработки на орбите алгоритма искусственного интеллекта Synaesthesia Fusion. По информации издания, спутник будет обладать возможностями удаленной интегрированной платформы для будущих сетей связи. О назначении остальных спутников не сообщается.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о планах запустить ракету "Ангара-А5" с космодрома Восточный в первой декаде апреля этого года. По словам Борисова, на данный момент ракета находится с разгонным блоком на космодроме.