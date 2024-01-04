Прорыв в ИИ, борьба с комарами и полеты в космос: главные научные события 2024 года

Издание Nature рассказало о научных событиях, которых нам стоит ожидать в 2024 году. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Искусственный интеллект

Несомненно, нейросети и их быстрый рост – одно из самых заметных явлений последнего времени, которое оказывает влияние на науку. В конце наступающего года создатель ChatGPT, компания OpenAI из Сан-Франциско, выпустит следующее поколение модели искусственного интеллекта GPT-5, которое будет обладать более широкими возможностями, чем предшественники.

Ученые также следят за запуском Gemini – системы искусственного интеллекта от Google. Большая языковая модель может обрабатывать несколько типов входных данных, включая текст, компьютерный код, изображения, аудио и видео. Также должна быть выпущена новая версия инструмента DeepMind AlphaFold, который используется для высокоточного прогнозирования трехмерных форм белков. ИИ будет способен моделировать взаимодействия между белками, нуклеиновыми кислотами и другими молекулами с атомной точностью, что может открыть новые возможности в разработке лекарств.



Фото: AP Photo/Jorge Saenz

Исследование дальнего космоса

В конце 2024 года начнется десятилетняя программа изучения неба над всем Южным полушарием. Для этого будет задействована обсерватория Vera C. Rubin, расположенная в Чили. С помощью 8,4-метрового телескопа и мощнейшей 3 200-мегапиксельной камеры ученые надеются обнаружить множество новых переходных явлений и астероидов, сближающихся с Землей.

Летом там же, в чилийской пустыне Атакама, запустится обсерватория Саймонса. Здесь будет проведен космологический эксперимент следующего поколения, направленный на поиск сигнатур первичных гравитационных волн, возникших во время Большого взрыва. Новые телескопы будут оснащены 50 000 детекторами, собирающими свет, а это в десять раз больше, чем у существующих сегодня аналогичных проектов.



Война с комарами

Следующий год будет стартовым для масштабной программы по борьбе с болезнями, передающимися комарами. На специальной биофабрике в Бразилии начнут выводить этих насекомых, обработанных специальным штаммом бактерий. Такая модификация помешает им переносить патогены, вызывающие такие болезни, как малярия, лихорадка денге и Зика. По расчетам это может защитить до 70 миллионов человек.

Планируется, что в лабораториях будут выводиться до 5 миллиардов модифицированных комаров в год, и этот эксперимент будет проводиться все следующее десятилетие.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Новые вакцины

На 2024 год запланированы (и уже профинансированы) испытания трех вакцин следующего поколения, призванных бороться с коронавирусными инфекциями. Две из них – это интраназальные вакцины, направленные на предотвращение инфекции путем выработки иммунитета в тканях дыхательных путей. Третья – мРНК-вакцина, должна усиливать антитела и Т-клеточные реакции, обеспечивая длительный иммунитет против самых разных вариантов SARS-CoV-2. Глобальная цель исследований – создать стойкий иммунитет у всего населения Земли.



Фото: Aubrey Gemignani/NASA via AP

Полеты по Солнечной системе

В ноябре наступающего года должна стартовать миссия "Артемида II", в рамках которой космический корабль "Орион" доставит на Луну экипаж из четырех человек. Трое мужчин и одна женщина проведут на поверхности спутника десять дней и вернутся назад.

Китайское космическое агентство готовит собственную миссию "Чанъэ-6" – автоматический зонд должен будет доставить на Землю образцы лунных пород, причем это будет первая миссия по доставке реголита с обратной стороны Луны. NASA же завершает работу над проектом по изучению спутника Юпитера Европы, который проведет космический аппарат Clipper – его старт намечен на октябрь. А японская миссия по исследованию марсианских лун посетит спутники Марса – Фобос и Деймос – и доставит образцы с их поверхности.

Конечно, это далеко не все научные события, которыми должен быть ознаменован наступающий 2024 год. Но даже этот список дает представление об огромном масштабе исследований, которые готовят ученые. Надеемся, все пойдет по намеченному плану.

Хотя...