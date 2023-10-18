Миссия класса люкс: почему ученые решили создавать лунные скафандры вместе с Prada

Аэрокосмическая компания Axiom Space объявила о начале сотрудничества с домом моды Prada в сфере разработки скафандров для лунной миссии Artemis III (запланирована на 2025 год). С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



О новом витке "лунной гонки" сегодня знают все: ведущие космические державы мира разрабатывают программы по освоению и изучению нашего спутника, запускают к нему исследовательские аппараты. Агентство NASA реализует программу Artemis, разделенную на несколько миссий, первая из которых уже состоялась. В 2022 году был проведен запуск корабля Orion: он вышел на лунную орбиту, провел на ней шесть дней, а затем вернулся к Земле, отправив на поверхность нашей планеты спускаемую капсулу на парашютах.

Следующий этап, названный Artemis II, должен состояться весной 2024 года. В рамках этой миссии к Луне отправят все тот же Orion, но уже не в автоматическом, а в пилотируемом режиме. Четыре члена экипажа проведут обширные испытания на окололунной орбите, а затем корабль будет переведен на траекторию возврата, которая приведет Orion обратно на Землю для входа в атмосферу и приводнения.

И только Artemis III будет посадкой на Луну с экипажем – эта миссия должна состояться в 2025-м. Два астронавта спустятся на поверхность и проведут там примерно неделю, совершив как минимум два выхода из модуля. Разумеется, для этого потребуется долгая подготовка и разработка множества технических элементов – в том числе скафандров.

Функционально они будут мало отличаться от скафандров для работы в открытом космосе, поскольку на Луне отсутствует атмосфера. И в то же время в них будет множество доработок: например, подошвы будут усилены, а подвижность всех суставов увеличена.



Разработкой лунных скафандров будет заниматься компания Axiom Space, основанная в 2016 году Майклом Саффредини, бывшим главой программы МКС в NASA. Axiom планирует строить коммерческие модули Международной космической станции для космических туристов, кроме того, NASA выбрала эту компанию одним из подрядчиков для разработки лунных скафандров.

Недавно Axiom Space выступила с интригующим заявлением: "В рамках первого новаторского партнерства между итальянским домом моды класса люкс и коммерческой космической компанией Axiom Space мы объявляем о сотрудничестве с Prada в разработке лунных скафандров NASA для миссии Artemis III". Интернет-шутники сразу же бросились писать комментарии, в которых предполагали, что будущим астронавтам предстоит ходить по Луне, сверкая стразами и щеголяя модными принтами. Но партнеры довольно быстро развеяли скепсис, объяснив, почему космическая компания выбрала в качестве партнера итальянский модный дом.

Дело в том, что Prada занимается не только одеждой, обувью и аксессуарами. Кроме всего этого, компания уделяет особое внимание разработке новых материалов, которые, например, используются в производстве очков и сумок. А еще инженерное подразделение Prada конструирует спортивные яхты для морских регат – и вот тут-то и находят применение новые разработки. Например, яхта компании C75 Luna Rossa обладает системой умных парусов и подводными крыльями из углеродного волокна, которые могут изменять положение и конфигурацию. Из углепластика выполнен и корпус судна, а на его оснастку ушло почти 40 километров карбоновых волокон.

Словом, Prada обладает всеми необходимыми компетенциями для проектирования современных скафандров для лунной миссии. Ну и не стоит забывать, что скафандр – это тоже одежда, пусть и крайне специфическая. А производством одежды Prada занимается почти 100 лет, так что можно не сомневаться в том, что гулять по лунным пейзажам астронавтам будет комфортно и легко.

Хотя...