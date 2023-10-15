Мир нереален? Как ученый доказал, что наша Вселенная – всего лишь симуляция

Английский физик Мелвин Вопсон заявил, что его новое исследование может подтвердить популярную теорию симуляционной Вселенной. Согласно ей, все мы программный код, персонажи, живущие в некой виртуальной реальности. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



С тех пор, как в 1980-х в научной фантастике появилось такое направление, как киберпанк, описывающее упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса, многочисленные авторы бросились изучать идею о "глобальной симуляции". Пожалуй, наиболее наглядно ее можно наблюдать в фильме "Матрица": главный герой обнаруживает, что вся его жизнь – лишь компьютерная программа, а сам он ведет вегетативное существование, погрузившись в виртуальную реальность. Правда, в картине с Киану Ривзом в главной роли все-таки присутствует реальный мир, тогда как сама теория вообще не предполагает существования хоть какой-нибудь реальности, доступной нашему пониманию.

Двумя словами идею можно описать так: все мы существуем в программе, запущенной на каком-то невероятном компьютере. Ни подтвердить, ни опровергнуть эту теорию пока никому не удалось, и многие считают, что это вообще нереально: способна ли фигурка в "тетрисе" осознать, что она набор пикселей?

Физик из Портсмутского университета в Великобритании Мелвин Вопсон в 2022 году совершил открытие, благодаря которому можно предсказывать генетические мутации в организмах и судить об их потенциальных последствиях. Ученый назвал его "вторым законом информационной динамики". Он основан на втором законе термодинамики, который устанавливает, что энтропия (мера хаоса в изолированной системе) может только увеличиваться или оставаться неизменной. Логично было бы предположить, что в информационных системах все будет происходить точно так же. Но, изучив их, Вопсон понял, что этот показатель остается там постоянным или вовсе уменьшается.

Тогда физик предположил, что информационная энтропия управляет генетикой: "Что, если существует скрытый процесс, который приводит к мутациям? Каждый раз, когда мы видим что-то, чего не понимаем, то называем это случайным или даже паранормальным. Но это всего лишь наша неспособность объяснить процесс".



Теперь же Вопсон опубликовал статью, в которой сделал новые выводы. Например, второй закон инфодинамики описывает поведение электронов в многоэлектронных атомах: они располагаются таким образом, чтобы свести к минимуму информационную энтропию. Вопсон также объясняет, почему во Вселенной преобладает симметрия.

"Такой подход, когда вся избыточная информация удаляется, напоминает процесс компьютерного форматирования или сжатия ненужного кода для экономии места в памяти. Все это подтверждает теорию, что мы живем в симуляции", – сделал выводы ученый.

Вопсон также предположил, что информация является фундаментальным строительным блоком Вселенной и имеет физическую массу. Он даже утверждает, что темная материя, составляющая почти треть Вселенной, – это и есть информация. Следующий шаг, необходимый для завершения исследований, – получение данных с помощью эксперимента, который Вопсон уже подготовил. Если по его результатам все-таки выяснится, что мы персонажи симуляции, то пока непонятно, как к этому относиться. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо.

Хотя…