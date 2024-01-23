В "Роскосмосе" назвали дату первого полета "Ангары-А5" с космодрома Восточный

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" планирует запустить ракету "Ангара-А5" с космодрома Восточный в первой декаде апреля этого года. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов на заседании "Королевских чтений", передает ТАСС.

По словам Борисова, на данный момент ракета находится с разгонным блоком на космодроме. При этом он уточнил, что строительные работы на стартовом комплексе уже практически полностью завершены. Кроме того, к концу подходят также комплексные испытания.

"Это будет новая эра, новая страничка в развитии современного российского космодрома Восточный", – заявил гендиректор "Роскосмоса".

Ранее сообщалось, что первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" направили для испытаний на космодром Восточный. Таким образом, космическая инфраструктура для "Ангары" на Восточном готова к началу подготовки первой летной ракеты к пуску, уточнили в "Роскосмосе".



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