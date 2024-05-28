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В Японии построили первый в мире спутник из дерева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Киотский университет, специалисты которого создавали спутник LignoSat.

В сообщении уточнили, что он прошел проверку на нахождение в открытом космосе. Ожидается, что в этом году его запустят в космос на ракете SpaceX.

Разработку деревянного спутника вели с апреля 2020 года. В основе идеи его создания лежала забота об окружающей среде. Так, при возвращении на Землю после выполнения своей миссии он полностью сгорит при входе в атмосферу.

Спутник представляет собой куб с размерами стенок 10 сантиметров и толщиной 4–5,5 миллиметра. В его конструкции есть несколько створок, сделанных из алюминия. Также к нему прикреплены солнечные батареи, а весит он один килограмм.

При сборке спутника инженеры использовали особую технологию японской традиционной работы по дереву, в которой обходятся без применения креплений или каких-либо клейких материалов.

Ранее сообщалось, что индийская организация космических исследований (ISRO) отправит на орбиту первый национальный космический корабль с экипажем на борту. Планируется, что запуск корабля произойдет к концу 2025 года.

Более того, ожидается, что в 2035 году у Индии может появиться своя космическая орбитальная станция.