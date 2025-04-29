Над созданием лунной станции с РФ и КНР будут работать 13 стран

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К проекту Международной научной лунной станции, который реализуют Россия и Китай, присоединились еще 13 стран, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, передает ТАСС.

Среди них оказались Белоруссия, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербия, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопия и Боливия, а также государства БРИКС – Египет, Эфиопия и ЮАР.

Баканов отметил, что Россия обладает выдающимися научными школами в области исследования Луны и Марса, а также Венеры, отечественные технологии посадки на которую пока не превзойдены никем в мире. Эти достижения, по его мнению, могут стать основой для международных программ БРИКС.

При этом космические аппараты Китая, Индии и ОАЭ уже достигли Марса, напомнил глава "Роскосмоса", добавив, что данные страны в том числе имеют и опыт в освоении Луны. В связи с этим он выразил надежду на увеличение числа соответствующих программ, поскольку их совместное развитие будет более эффективно с научной точки зрения и оптимально для национальных бюджетов.

Также Баканов выступил с инициативой о совместной работе в сфере подготовки специалистов для космической и смежных отраслей, а также о развитии образовательных программ для студентов. В настоящее время, по его данным, свыше 85 тысяч студентов из стран БРИКС, большинство из которых из Китая и Индии, обучаются в российских университетах.

Ранее Индия заявила о планах отправить космонавта на Луну в 2040 году к 100-летию независимости. В программе также предусмотрено создание космической станции через 10 лет, а в 2028 году планируется запуск модуля для ее развертывания.

Кроме того, индийская организация космических исследований планирует запустить первый национальный пилотируемый космический корабль к концу 2025 года. Также ожидается, что к 2035 году страна может создать свою космическую орбитальную станцию.