Путин анонсировал запуск нового нацпроекта по космосу

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Новый национальный проект в космической сфере будет утвержден в ближайшее время, заявил Владимир Путин на совещании в МГТУ имени Баумана, посвященном развитию космической деятельности. Трансляция велась в телеграм-канале Кремля.

Президент России отметил, что нацпроект обсуждался с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым в марте. Финансирование проекта будет обеспечено при подготовке федерального бюджета на 2026 год и последующие до 2028-го.

По словам российского лидера, проект должен будет учитывать цели на ближайшую и долгосрочную перспективы, а также охватить ключевые цели для России, в частности создание отечественных многоспутниковых группировок различных направлений, национальной орбитальной станции и программ освоения космоса.

Кроме того, подчеркнул он, проект должен стать интегральным для всех нацпроектов технологического лидерства. Например, его реализация обязана способствовать развертыванию системы беспилотных летательных аппаратов в России, ускорить внедрение технологических решений, передачу информации благодаря квантовым и фотонным технологиям, развивать робототехнику, микроэлектронику, а также био- и медицинские технологии.

"Добавлю, что важнейшим направлением национального проекта по развитию космической деятельности должны стать фундаментальные исследования дальнего космоса. У России здесь есть серьезные заделы, развернуты значимые программы", – обратил внимание Путин.

Вместе с тем он отметил, что планы России в космической сфере должны соотноситься с историческим статусом страны как передовой космической державы. Президент призвал наращивать потенциал российской космонавтики, чтобы в дальнейшем она стала одним из факторов национального развития РФ, технологического обновления экономической сферы и роста качества жизни россиян.

В рамках нацпроекта Путин поручил обеспечить поддержку российских вузов, научных организаций и иных компаний, которые разрабатывают решения для многоспутниковых группировок.

"Речь идет в том числе о создании методов математического моделирования и обработки данных, приборной и компонентной базы, оптического оборудования, а также технологий, нацеленных на существенное снижение стоимости космических запусков", – заявил лидер страны.

Обращение к теме космоса, добавил глава РФ, это особая ответственность перед первопроходцами отрасли, которые задали высокую планку. Он напомнил о прошедшем Дне космонавтики, дне, когда Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос.

"Память о его подвиге и сегодня объединяет все поколения наших граждан", – добавил российский лидер.

Путин поздравил присутствующих на совещании, космонавтов, ветеранов отрасли, военнослужащих военно-космических сил с праздником. Он выразил благодарность сотрудникам госпредприятий и частных и научных компаний, а также организации и коллективу университета за их труд в данной сфере.

Также в ходе встречи со студентами университета президент России рассказал о планах по изучению Луны и Марса. Он отметил, что экспедиция на Марс является грандиозной задачей, но для этого необходимо решить ряд задач. В частности, проблему длительного и безопасного пребывания человека в космосе и вопрос с новыми способами передачи информации.