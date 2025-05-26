Симоньян заявила, что переживает за Трампа из-за его политики

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что переживает за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа из-за проводимой им политики страны. Об этом журналист рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, в США, как правило, президенты на самом деле никогда не управляли политикой страны – в действительности все должно быть так, как "намечено глубинным государством".

Симоньян отметила, что госсекретарь США Марко Рубио пытается ввести серьезные санкции против России. Однако Трамп внезапно не стал подписывать такое распоряжение.

"И Рубио ему говорит: "У нас так не принято... Ты подпиши уж". А он не подписывает. Я как-то сильно переживаю за его жизнь и здоровье. И не только я", – добавила главред RT.

Она привела в качестве примера бизнесмена Илона Маска, который решил уйти из политики и продолжит заниматься своими компаниями. Кроме того, по словам Симоньян, в истории США был еще один президент, который проводил собственную политику, отличную от "установленного плана" – Джон Кеннеди.

"Он был католик. К русским относился с большим понимаем и лез, куда не спрашивали. И убили Кеннеди. И брата его, он тоже баллотировался", – заключила Симоньян.

Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным 19 мая, в рамках него стороны обсудили конфликт на Украине. Позже президент России заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре.

В свою очередь, глава Белого дома рассказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и партнерам по НАТО о результатах разговора с Путиным. Он также заявил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры по прекращению боевых действий и конфликта в целом. При этом условия прекращения огня будут обсуждать только Россия и Украина, отметил Трамп.