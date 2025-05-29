Илон Маск опроверг заявление Павла Дурова о сотрудничестве Telegram и хAI

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Американский бизнесмен Илон Маск опроверг в соцсети X заявление основателя Telegram Павла Дурова о партнерстве между мессенджером и стартапом xAI. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Никакого соглашения подписано не было", – высказался Маск.

Накануне Дуров заявил, что Telegram и xAI договорились о сотрудничестве на год. В рамках соглашения в мессенджере должен был распространяться чат-бот Grok.

В результате компания российского программиста планировала получить от стартапа 300 миллионов долларов деньгами и в акционерном капитале, а также половину дохода от подписок xAI, реализованных через Telegram.

Кроме того, Дуров заявлял, что за 12 лет своего существования мессенджер никогда не раскрывал личные сообщения пользователей. По его словам, платформа может разгласить только IP-адреса и номера телефонов предполагаемых преступников при наличии судебного ордера.