Дуров заявил, что Telegram никогда не раскрывал личные сообщения

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Telegram за 12 лет своего существования никогда не раскрывал личные сообщения пользователей. Об этом в своем телеграм-канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, Telegram раскрывает только IP-адреса и номера телефонов предполагаемых преступников при наличии судебного ордера. Это делается в соответствии с европейским законом о цифровых услугах.

Дуров объяснил, что невозможно гарантировать то, что к бэкдору (дефект, позволяющий осуществить несанкционированный доступ к данным) будет допущена только полиция. В обратном случае лазейку могут использовать хакеры или другие личности. В результате личные сообщения всех законопослушных граждан могут быть скомпрометированы.

"Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование бэкдорами и нарушит основные права человека. В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не торгуем конфиденциальностью ради доли рынка", – отметил он.

Каждый месяц в течение последних нескольких лет Telegram удаляет около 1 миллиона каналов и групп, рассказывал ранее Дуров. При этом были устранены более 10 миллионов аккаунтов пользователей, нарушавших правила. Такого результата удалось добиться благодаря жалобам пользователей, автоматизированным системам обнаружения и инструментам на базе искусственного интеллекта.

