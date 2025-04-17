Адвокат Камински: расследование по делу основателя Telegram Дурова продолжается

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Адвокат Павла Дурова Давид-Оливье Камински заявил, что расследование по делу основателя мессенджера Telegram во Франции продолжается. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката, ситуация по делу его клиента улучшается. Вместе с тем он не стал раскрывать, где находится Дуров в настоящий момент.

"Нет никаких проблем с французским правосудием. Делайте из этого необходимые выводы", – добавил Камински.

Дуров был задержан во Франции в конце августа 2024 года. Против него выдвинули обвинения в 10 преступлениях, в том числе в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.

Спустя время основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем, поэтому он не мог покидать пределы Франции. Однако в марте текущего года стало известно, что предприниматель улетел в Дубай.

Кроме того, прокуратура Франции сообщила, что местные власти приостановили судебный контроль в отношении Дурова до 7 апреля.