Адвокат Камински: расследование по делу основателя Telegram Дурова продолжается

17 апреля, 18:26Технологии
Фото: ТАСС/АР/Tatan Syuflana
Адвокат Павла Дурова Давид-Оливье Камински заявил, что расследование по делу основателя мессенджера Telegram во Франции продолжается. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам адвоката, ситуация по делу его клиента улучшается. Вместе с тем он не стал раскрывать, где находится Дуров в настоящий момент.
"Нет никаких проблем с французским правосудием. Делайте из этого необходимые выводы", – добавил Камински.
Дуров был задержан во Франции в конце августа 2024 года. Против него выдвинули обвинения в 10 преступлениях, в том числе в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.
Спустя время основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем, поэтому он не мог покидать пределы Франции. Однако в марте текущего года стало известно, что предприниматель улетел в Дубай.
Кроме того, прокуратура Франции сообщила, что местные власти приостановили судебный контроль в отношении Дурова до 7 апреля.
Павел Дуров покинул Францию и направился в Дубай по разрешению суда