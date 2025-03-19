Число активных пользователей Telegram превысило миллиард

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Основатель сервиса Telegram Павел Дуров заявил, что число активных пользователей мессенджера превысило один миллиард.

В своем телеграм-канале Дуров написал, что сервис стал вторым по популярности в мире после мессенджера WhatsApp, не считая платформы WeChat, которая ориентирована исключительно на Китай.

"В среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и тратит на приложение 41 минуту в день", – поделился статистикой Дуров.

По его словам, прибыль компании растет – в прошлом году доход составил 547 миллионов долларов.

Ранее в Минцифры рассказали о блокировке противоправного контента в Telegram. Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил, что в России есть возможность блокировать незаконный контент в мессенджере.