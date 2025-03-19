Глава Минцифры Шадаев: в РФ есть возможность блокировать незаконный контент в Telegram

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В России есть возможность блокировать незаконный контент в Telegram. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

По его словам, министерство подходит к этому вопросу осторожно.

"Я не могу сказать, что это условно 100% опция. В целом мы стараемся очень осторожно (подходить к этому. – Прим. ред.), вы знаете наш подход. Даже с точки зрения регистрации собственников каналов", – приводит ТАСС слова министра.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предложил администрации мессенджера Telegram подумать над созданием механизмов, благодаря которым пользователи смогут пожаловаться на противоправный контент в стикерах и эмодзи. До этого суд запретил использование двух наборов стикеров в мессенджере, содержащих нацистские и экстремистские изображения.

При этом парламентарий выразил сомнение, что дело дойдет до блокировки Telegram. По его словам, скорее всего, администрация мессенджера удалит эти стикерпаки.