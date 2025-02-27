В Кремле назвали условия разблокировки Instagram и Facebook

Фото: Агентство "Москва"

Социальные сети Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской) для разблокировки должны соблюдать российские законы. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.

Песков также подчеркнул, отвечая на вопрос, могут ли быть разблокированы эти ресурсы при восстановлении доверия между Москвой и Вашингтоном, что данный вопрос связан только с выполнением законодательства.

"Какое бы доверие у нас ни было с американцами, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. Собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия. Надо выполнить законы и возвращаться в РФ", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Политик также отметил, что YouTube, работа которого была замедлена, также должен соблюдать законы. По его словам, это касается всех.

В начале марта 2022 года в компании Meta временно разрешили публиковать в Instagram призывы к насилию против ВС РФ и отказались удалять противоправный контент. После этого Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность в стране. При этом запрет не касается принадлежащего Meta мессенджера WhatsApp, потому что он не связан с распространением информации в публичном пространстве.

В декабре прошлого года трафик YouTube в России резко упал до рекордных 20% по сравнению с привычными показателями. Это произошло на фоне задолженности Google перед 17 российскими телеканалами в связи с блокировкой их аккаунтов на видеохостинге в размере свыше 1,8 дуодециллиона.

В свою очередь, депутат Госдумы Антон Горелкин подчеркивал, что снятие ограничений, введенных западными странами против России, и выплата штрафа будут недостаточными условиями для восстановления работы YouТube. Он напомнил, что Google также должен открыть в России свое представительство взамен обанкроченному ими представительству.