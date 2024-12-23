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23 декабря, 16:18

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Digital-report: трафик YouTube в России упал до 20%

Эксперты заявили о падении трафика YouTube в России до 20%

Фото: 123RF/photobyphotoboy

Трафик видеохостинга YouTube резко сократился в России, он упал до рекордно низких 20% по сравнению с привычными показателями 2024 года. Об этом сообщил портал Digital-report.

Ранее ежедневная аудитория россиян на хостинге составляла свыше 90 миллионов пользователей, теперь она сильно снизилась, констатируют эксперты.

Аналитики, на которых сослался портал, уверены, что ежедневная аудитория Rutube, который позиционирует себя как главная альтернатива YouTube, пока не может показать сопоставимую аудиторию. Число пользователей не превышает 3–4 миллиона аккаунтов.

Основанием для мер против зарубежного видеохостинга стали нарушения российских законов, признали в Роскомнадзоре (РКН). В частности, YouTube заблокировал свыше 200 российских каналов.

Эксперты уверены, что можно говорить фактически о полном отключении сервиса в России, так как с 19 декабря проблемы с воспроизведением видео появились и у сотовых операторов.

Песков сообщил, что проблема работы YouTube не является приоритетной для россиян

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