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18 февраля, 19:42

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Депутат ГД Горелкин: снятия Западом санкций мало для возобновления работы YouTube в РФ

В Госдуме назвали условия для возобновления работы YouTube в РФ

Фото: depositphotos/2nix

Замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в беседе с ТАСС заявил, что снятие ограничений, введенных западными странами против РФ, будет недостаточным условием для восстановления работы YouТube в России.

Депутат напомнил о наличии "открытых вопросов", которые остаются нерешенными. В их числе – непрозрачный механизм блокировки видеохостингом российских аккаунтов, игнорирование решений суда об удалении противоправного контента и неисполнение требований закона РФ о "приземлении".

Горелкин отметил, что в рамках последнего пункта Google должен открыть в России свое представительство взамен обанкроченному ими представительству. Парламентарий также добавил, что корпорации необходимо выплатить все штрафы или прийти к соглашению, которое будет выгодно сразу двум сторонам.

По последним данным, задолженность Google перед 17 российскими телеканалами в связи с блокировкой их аккаунтов на видеохостинге YouTube составила более 1,8 дуодециллиона. Для снижения этой суммы корпорация должна восстановить все удаленные аккаунты и начать соблюдать цифровое право России, заявлял ранее Горелкин.

Между тем трафик YouTube в России резко упал до рекордных 20% по сравнению с привычными показателями 2024 года. До этого ежедневная аудитория россиян на хостинге составляла свыше 90 миллионов пользователей, отмечают эксперты.

Песков сообщил, что проблема работы YouTube не является приоритетной для россиян

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