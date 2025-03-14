"Известия": аккаунты на "Госуслугах" предложили блокировать при смене идентификаторов

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

В России предложили ввести автоматическую временную блокировку аккаунтов граждан на портале "Госуслуги" при одновременной смене хотя бы двух параметров идентификации: пароля, номера телефона и прочего. Соответствующая инициатива содержится в пакете предложений "Народного фронта" к совещанию у президента РФ, сообщает газета "Известия".

Данная мера позволит защитить россиян, к личным кабинетам которых получили доступ мошенники. При этом разблокировать аккаунт можно будет только при личном посещении МФЦ, что станет дополнительной мерой защиты.

В "Народном фронте" предложили еще один способ защиты – автоматическое уведомление банков со стороны "Госуслуг" при смене нескольких идентификаторов. Это позволит исключить риск финансового мошенничества.

Отмечается, что все указанные инициативы были подготовлены к совещанию, прошедшему у Владимира Путина 5 марта. Их уже передали в администрацию президента для внесения в проект поручений по итогам мероприятия.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать записи российских автоответчиков для создания дипфейков. Таким образом, злоумышленники получают сразу телефонный номер и образец голоса, не прибегая ко взлому или другим манипуляциям.

Россиян также предупредили о еще одной новой мошеннической схеме, согласно которой предлагается ставить отелям лайки за деньги. По данным МВД, мошенники связываются с россиянами якобы от лица сервиса по поиску и покупке билетов "Авиасейлс". Аферисты предлагают ставить отелям лайки, обещая при этом заплатить от 750 рублей в день.