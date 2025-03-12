Эксперт Ашманов: телефонные мошенники похищают у россиян до 1 млрд руб в день

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Телефонные и интернет-мошенники каждый день похищают у россиян около миллиарда рублей. Такое заявление сделал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт в сфере информационных технологий, ИИ и программного обеспечения Игорь Ашманов.

В ходе нулевого чтения законопроекта, направленного на борьбу с киберпреступлениями, в Общественной палате Ашманов уточнил, что надо "говорить про абсолютные цифры, их надо называть – это сотни миллиардов рублей в год, которые растут ежегодно на 20–30%". По словам эксперта, это не просто хищения, а информационная атака другой страны на Россию.

"Телефонные мошенники с Украины управляются СБУ (Службой безопасности Украины. – Прим. ред.) и американскими инструкторами, то есть это не какие-то частные мошенники, которые, как когда-то говорили, сидят в тюрьмах", – цитирует его ТАСС.

В этой сети, отметил Ашманов, работают от 50 до 70 тысяч человек. Это можно посчитать, так как 20 миллионов звонков получают люди ежедневно. То есть каждый мошенник совершает 300–400 звонков, рассказал он. Такие люди открыто нанимаются через кадровые агентства, указал эксперт. Часть звонков приходится на вербовку подростков и пенсионеров.

Ашманов призвал как можно быстрее принимать законопроект по борьбе с телефонными мошенниками.

Его внесли в Госдуму в середине февраля. Российский кабмин предложил ввести обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, запретить госорганам и банкам общаться с гражданами через иностранные мессенджеры, установить запрет на входящие международные звонки, а также отказаться от рекламных звонков и сообщений.