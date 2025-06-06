Маск ответил на угрозы Трампа об отмене госконтрактов

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX выведет из эксплуатации космический корабль Dragon. Таким образом бизнесмен прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об отмене госконтрактов с организациями Маска.

"В свете заявления президента (Трампа. – Прим. ред.) об отмене моих государственных контрактов, SpaceX немедленно приступит к выводу из эксплуатации своего космического корабля Dragon", – написал предприниматель в соцсети X.

Данный корабль использовался американским космическим агентством NASA для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Маск также выступил с резкой критикой в отношении тарифов, которые Трамп ввел против нескольких стран. По словам бизнесмена, данные пошлины вызовут рецессию в США во второй половине 2025 года.

Илон Маск обрушился с критикой на Дональда Трампа вскоре после своего ухода с должности руководителя департамента эффективности правительства (DOGE) США. Все началось с того, что предприниматель раскритиковал законопроект Трампа о сокращении госрасходов.

Местные СМИ уточняли, что причина внезапной критики Маска заключается в том, что некоторые его политические и бизнес-интересы попали под удар. В частности, инициатива лидера США предполагает сокращение налоговой субсидии на электромобили, в том числе компании Tesla.

Маск также обвинил Трампа в том, что тот по-прежнему не опубликовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле детьми. По мнению бизнесмена, причина заключается в том, что президент США сам фигурирует в этом деле.

В ответ на обвинения Маска Дональд Трамп заявил, что предприниматель сошел с ума. Комментируя свой законопроект, глава Белого дома подчеркнул, что самым простым способом сэкономить деньги в бюджете США будет прекращение госсубсидий и контрактов с компаниями Маска.