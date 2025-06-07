NYT: Трамп допустил, что поведение Маска связано с употреблением наркотиков

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Президент США Дональд Трамп в беседе со своими помощниками не исключил, что "сумасшедшее" поведение американского бизнесмена Илона Маска может быть связано с употреблением наркотиков. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Между тем в интервью CNN Трамп заявил, что даже не думает о предпринимателе на фоне произошедшего между ними конфликта.

"Я даже не думаю об Илоне. У него проблемы. Бедняга, у него проблемы", – сказал глава Белого дома.

Президент США также сообщил, что проведет полную оценку действующих госконтрактов с Маском и предоставляемых его компаниям субсидий. Трамп добавил, что понятия не имеет о возможном открытии расследований в отношении миллиардера на фоне публичного конфликта с ним.

Ссора между американским президентом и предпринимателем разгорелась после ухода последнего с госслужбы. Маск раскритиковал законопроект Трампа о сокращении госрасходов и обвинил оппонента в том, что он не обнародовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми, из-за того, что сам фигурирует в нем.

Спустя время глава Штатов заявил, что Маск сошел с ума из-за того, что его лишили полномочий. Он добавил, что сэкономит США миллиарды, если прекратит субсидии и контракты с компаниями бизнесмена.

При этом для окончания ссоры советники президента запланировали телефонную беседу, однако Трамп уточнил, что не заинтересован в разговоре с Маском.