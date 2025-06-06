Трамп заявил, что ему неинтересен разговор с Маском

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Президент США Дональд Трамп заявил, что "не особо" заинтересован в разговоре с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ABC News.

Утром 6 июня во время телефонного разговора журналисты задали вопрос Трампу о запланированной беседе с Маском.

"Вы имеете в виду человека, который потерял рассудок?" – спросил он перед тем, как ответить, что у него нет необходимости разговаривать с бизнесменом прямо сейчас.

Публичный конфликт между Трампом и Маском начался после ухода последнего с госслужбы. Предприниматель раскритиковал законопроект главы Белого дома о сокращении госрасходов. Он также обвинил американского лидера в том, что тот не опубликовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми, из-за того, что сам фигурирует в нем.

В ответ на это Трамп сказал, что Маск сошел с ума после того, как его лишили полномочий. Он добавил, что сэкономит США миллиарды, если прекратит субсидии и контракты с компаниями бизнесмена.

Для заключения мира между Трампом и Маском советники президента запланировали телефонную беседу. В свою очередь, Россия готова помочь им помириться за разумную плату и принять акции Starlink в качестве платежа, уточнял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.