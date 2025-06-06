Депутат Шеремет назвал инсценировкой конфликт Трампа и Маска

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск устроили громкую публичную ссору в Сети. С чем связан их конфликт и как на него отреагировали в мире, разбиралась Москва 24.

"Сошел с ума"

Фото: ТАСС/Vuk Valcic/ZUMA Press Wire

Слухи об ухудшении отношений между Дональдом Трампом и Илоном Маском появились еще в конце мая 2025 года, когда стало известно, что миллиардер уйдет с поста руководителя департамента эффективности правительства (DOGE). Как утверждали источники, миллиардер принял такое решение из-за разочарования в политике и желания сфокусироваться на управлении Tesla и SpaceX. Сам лидер США на этом фоне стал реже упоминать своего соратника в соцсетях.

Уже 3 июня Маск впервые открыто осудил деятельность Трампа. В частности, он назвал законопроект президента по сокращению федеральных расходов "отвратительной мерзостью". Бизнесмен мотивировал это тем, что принятие документа увеличит дефицит бюджета и обременит американских граждан.

5 июня Трамп в ответ на критику написал, что Маск "выдохся" и "сошел с ума". А затем заявил о намерении урезать финансирование предприятий бизнесмена.

"Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета – это прекратить государственные субсидии и контракты Илона.

Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого", – подчеркнул политик.

Маск же отреагировал на угрозы, объявив, что SpaceX выведет из эксплуатации космические корабли Dragon, которые используются в США для доставки грузов на МКС. Однако спустя несколько часов передумал, согласившись "остыть". Кроме того, бизнесмен обвинил лидера Штатов в причастности к делу Джеффри Эптшейна, обвиненного в сексуальной торговле и изнасиловании несовершеннолетней.





Илон Маск предприниматель Настало время сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Это настоящая причина, почему файлы не обнародованы. Приятного дня, Дональд Трамп!

Более того, миллиардер поддержал идею объявить лидеру США импичмент и назначить на его пост вице-президента Джей Ди Вэнса.

"Большая политическая игра"

Фото: legion-media.com/Molly Riley/White House/ZUMA Press Wire

Агрессия Илона Маска в адрес Дональда Трампа объясняется попыткой отстоять интересы своих компаний, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт изданию CNN. По ее словам, бизнесмен недоволен, что в законопроект президента по сокращению федеральных расходов не включили положения, которые он хотел.

Наладить отношения Трампа и Маска призвал в соцсети Х американский инвестор Билл Экман. По его словам, это необходимо для блага США. Не ссориться лидера Штатов и предпринимателя также попросил рэпер Канье Уэст, заявив, что граждане страны "любят их обоих".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет вмешиваться в конфликт, назвав его внутренним делом США. Однако при необходимости Россия могла бы предоставить американскому миллиардеру политическое убежище, допустил в беседе с ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Однако, по его мнению, Маску такая помощь не понадобится.

Рассуждая о природе разногласий между президентом Штатов и бизнесменом, депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что речь идет о "большой политической игре".





Михаил Шеремет депутат Госдумы Допускаю, что этот скандал может быть театральной постановкой для международного сообщества и американского истеблишмента. На самом деле никакая черная кошка между Трампом и Маском не пробегала. Это может быть частью большой политической игры.

При этом в Белом доме уже якобы начали готовиться к "затяжной войне", сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на источник, близкий к американскому лидеру. Предполагается, что из-за противостояния Трампа и Маска политикам и представителям технологического сектора нужно будет "выбирать сторону". Тем не менее команда президента США объявила, что попытается помирить его с бизнесменом, организовав телефонный звонок 6 июня.

В то же время из-за ссоры обе стороны понесли серьезные денежные убытки. В частности, лишь за сутки Маск лишился 33,9 миллиарда долларов, а его компания Tesla уменьшилась в стоимости на 152 миллиарда. Трамп между тем потерял более 1,1 миллиарда долларов, а акции его корпорации Trump Media&Technology Group потеряли в цене 8% – 202 миллиона долларов. Еще примерно 900 миллионов сгорели на фоне падения стоимости мемкоина президента США.

