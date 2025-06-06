Песков заявил, что ситуация с Маском не отвлечет Трампа от Украины

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Ссора американского президента Дональда Трампа с предпринимателем Илоном Маском не отвлечет главу Белого дома от украинского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что у глав государств времени хватает на все.

"Президенты стран занимаются одновременно огромным количеством разных дел – более или менее важных", – добавил Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва не будет вмешиваться в перепалку Трампа и Маска. По его словам, данный конфликт является внутренним делом Штатов. Песков также выразил уверенность, что американский президент разберется с этой ситуацией самостоятельно.

Конфликт между Трампом и Маском начался после ухода последнего с госслужбы. Предприниматель раскритиковал законопроект главы Белого дома о сокращении государственных расходов, а также обвинил его в том, что тот все еще не опубликовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми.

По данным журналистов, критика Маска была вызвана тем, что некоторые его политические и бизнес-интересы подпали под удар. В частности, одна из инициатив Трампа предполагает сокращение налоговой субсидии на электромобили, в том числе Tesla.

Президент США в ответ заявил, что предприниматель сошел с ума после того, как его лишили полномочий. Он также добавил, что сэкономит стране миллиарды, если прекратит госсубсидии и контракты с компаниями Маска.

Позже стало известно, что советники президента запланировали телефонную беседу Трампа с Маском, чтобы заключить между ними мир.

