Маск ответил на предложение Медведева о содействии в его конфликте с Трампом

Фото: AP Photo/Matt Rourke, file

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х ответил смеющимся смайликом на пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который ранее предложил помочь в его конфликте с главой США Дональдом Трампом.

Медведев предлагал посодействовать в урегулировании конфликта предпринимателя и американского лидера. Он заявил, что Москва готова стать "посредником", однако предупредил, что услуга должна быть оказана "за разумное вознаграждение".

Конфликт между Маском и Трампом разгорелся после того, как бизнесмен покинул должность на госслужбе. Предприниматель выступил с критикой законопроекта президента Штатов о сокращении госрасходов. Вместе с тем он обвинил Трампа в том, что тот все еще не опубликовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми.

Как предположили СМИ, критика Маска была вызвана тем, что некоторые его политические и бизнес-интересы попали под удар. В частности, одна из инициатив Трампа предполагает сокращение налоговой субсидии на электромобили, в том числе Tesla.

В ответ на высказывания предпринимателя Трамп заявил, что тот сошел с ума из-за того, что его лишили полномочий. Также президент добавил, что сэкономит стране миллиарды, если прекратит госсубсидии и контракты с компаниями Маска.