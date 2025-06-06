Отец Маска призвал сына признать поражение в конфликте с Трампом

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол призвал сына признать поражение в конфликте с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Times.

"‎Ситуация вышла за рамки, но это тот случай, когда альфа-самцы в схватке выясняют отношения", – подчеркнул Маск-старший.

При этом он успел обсудить конфликт с сыном. В процессе беседы отец предпринимателя заявил, что Маск уже высказал свою позицию, и посоветовал ему дать ситуации "улечься".

По словам Маска-старшего, участники любой "‎успешной группы" всегда будут бороться за власть, что наблюдается как у животных, так и у людей. Кроме того, мужчины всегда хотят занять позицию лидера, но эта роль отошла Трампу, поскольку он стал президентом, отметил отец бизнесмена.

Ссора между американским президентом и предпринимателем разгорелась после ухода последнего с госслужбы. Маск раскритиковал законопроект Трампа о сокращении госрасходов и обвинил оппонента в том, что он не обнародовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми, из-за того, что сам фигурирует в нем.

Спустя время глава Штатов заявил, что Маск сошел с ума из-за того, что его лишили полномочий. Он добавил, что сэкономит США миллиарды, если прекратит субсидии и контракты с компаниями бизнесмена.

При этом для окончания ссоры советники президента запланировали телефонную беседу, однако Трамп уточнил, что не заинтересован в разговоре с Маском.