WP: Трамп планирует избавиться от своего автомобиля Tesla

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Президент США Дональд Трамп планирует продать или подарить свой красный электромобиль Tesla, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме.

Журналисты напомнили, что Трамп приобрел авто в начале 2025 года в качестве жеста поддержки Tesla, компании предпринимателя Илона Маска. Слухи о планах лидера Штатов избавиться от машины появились на фоне его разногласий с бизнесменом.

Все началось с того, что Маск резко раскритиковал законопроект президента США о сокращении государственных расходов. В частности, инициатива Трампа подразумевала сокращение налоговой субсидии на электромобили, в том числе компании Tesla.

Это стало причиной публичной перепалки в соцсетях между миллиардером и президентом страны. После этого Трамп заявил, что Маск сошел с ума. В ответ на это американский предприниматель выступил в поддержку предложения об импичменте в отношении президента.

На фоне конфликта Маск только за 5 июня потерял 33,9 миллиарда долларов. По данным СМИ, акции Tesla при закрытии рынка 5-го числа упали примерно на 14,2%, а рыночная стоимость компании Маска уменьшилась на 152 миллиарда долларов.

