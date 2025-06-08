Отец Илона Маска поразился чистоте Москвы и чудесным дорогам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отец американского предпринимателя Илона Маска, инженер и торговец драгоценными камнями Эррол Маск поразился чистоте Москвы и чудесным дорогам столицы, сообщают СМИ.

Маск-старший рассказал, что посетил Москву первый раз в жизни и злится на себя из-за того, что не приехал раньше. Он отметил, что всегда хотел побывать в столице, однако возможность сделать это появилась только сейчас.

"Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, – гений!" – заявил инженер.

По его словам, московские здания напомнили ему древнеримские сюжеты картин. Вместе с этим Маск назвал столицу прекрасной и указал, что весь мир должен узнать больше о городе.

"Что заинтересовало меня больше всего, что повсюду в садах и парках гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою жизнь, – они просто счастливы", – подчеркнул он и добавил, что такое впечатление о Москве останется с ним навсегда.

Ранее Маск-старший признался, что он и сын восхищаются Владимиром Путиным. Инженер рассказал, что слушает речи российского президента и считает из логичными. При этом Путина он назвал примером сильного лидера.